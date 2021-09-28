銀髮族吃不下、沒胃口，小心失能風險大增，恐加速臥床甚至死亡！一項日本研究指出，罹患老人厭食症者，未來衰弱的機率比一般長者高出2.5倍，失能風險也增加40％；董氏基金會提醒，家中長輩如出現厭食現象，可以透過烹調技巧來提升食慾，或尋求專業治療及訓練，幫助長者重拾良好進食習慣。

根據衛生福利部統計，國人平均年齡雖然上升，「不健康餘命」卻創新高，晚年平均有8.5年深受臥床及身心疾病之苦。董氏基金會食品營養中心主任許惠玉指出，長輩常有營養不均衡的問題，追究原因往往是咬不動、嚥不下、沒食慾；一旦進食出現困難就容易營養不良、衰弱、肌少症、體重下降，提高各種疾病風險，甚至會加速失能、臥床，造成惡性循環，對生活品質和死亡率產生負面影響。

許惠玉引述2019年澳洲多倫斯大學發表於《臨床營養與代謝照護的最新觀點》期刊的文獻，針對老人厭食，預防比治療更重要也更有效；因為銀髮族一旦因為進食量變少而導致體重顯著下降，就算後續有積極的營養介入和治療，改善的效果也有限。

要預防老人厭食症發生，家人務必注意長輩的進食狀況。台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會理事長王亭貴指出，即使沒有任何疾病的長者，吞嚥能力也會慢慢退化，例如偶爾嗆到、容易有食物殘留在喉嚨或口腔等；家人只要稍加注意長輩的進食姿勢和環境，便可以明顯改善；但如果曾經中風、巴金森氏症、運動神經病變、失智症、頭頸癌或吸入性肺炎的長者，應接受完整的吞嚥評估及治療。

許惠玉則建議，家人在準備餐點時應避免難咬的食物，選擇質地柔軟的瓜果、蔬菜取嫩葉、肉類少筋膜去骨等，烹調方式可善用鳳梨、鹽麴等食材醃製，淺割斷筋與拍打按摩嫩化肉類；選擇慢火燜煮、燉煮、清蒸，避免炸烤食物。

另外許惠玉提醒，為長輩準備多樣化、色彩豐富的食物，避免單調重複的飲食可能降低食慾；可適度添加醬汁或辛香料來增加食物風味；盡量以食材原型呈現，避免全都是泥狀食物，咬不動的蔬果則攪打成汁飲用；更重要的是親友陪伴共餐，營造好的用餐氣氛，長輩心情好，食物更有滋有味。