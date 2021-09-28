南韓32歲知名男星朴敘俊，日前傳出收到迪士尼邀請，並於9月初飛往英國拍攝漫威電影《驚奇隊長2》，雖經紀公司對於此事相當低調，但還是被眼尖的媒體拍到他現身英國足球場觀看球賽，沒想到他私下的舉動卻意外惹怒眾人。

朴敘俊日前抵達英國後便投入電影的拍攝工作，行程滿檔，但他還是趁著拍攝空檔於本月27日前往英國倫敦酋長球場（Emirates Stadium）觀看英超足球賽，為足球選手好友孫興慜加油。而在比賽開始之前，現場的轉播畫面意外捕捉到他坐在觀眾席觀賽的模樣。只見他身穿足球衣，雙手交叉環抱，表情相當專注，眼神凝視著球場上的一舉一動，但他的臉上卻沒有口罩，雖然朴敘俊後方的民眾也沒有戴，但對比身旁戴著黑色口罩的男子就形成強烈對比。

而這段轉播畫面也被網友拍了下來放到韓國論壇上，不少韓網友看到後紛紛留言批評：「現場這麼多人觀賽竟然不戴口罩」、「天哪！我對他太失望了」、「這完全是最糟糕的示範」、「太危險了，如果在那裡染疫怎麼辦」、「國外的防疫規定雖然放寬了，但大家千萬不要學」意外引發熱議。

據了解，英國首相鮑里斯強森（Boris Johnson）早在7月份時就宣布英國徹底解除防疫限制，實行「民眾與病毒共存」的政策，因此無論是室內大型場館或是足球場等公共場所，只要提出接種疫苗證明便能不用戴口罩，不過英國首相也曾強調，在人多的聚會場所還是記得戴口罩，因為這是禮貌也是常識。而朴敘俊的「無罩」行為，也因此惹出爭議。

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