50歲女星黎姿（現改名為：馬黎珈而）過去演出《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》走紅，2008年她宣布退出演藝圈，並與大她15歲富商老公馬廷強結婚，黎姿近年投身醫美事業，身價水漲船高，近日爆出有新股東入股，讓黎姿身家暴增約11億台幣。昨(27日)晚間她自曝帶女兒坐地鐵的照片，讓網友大讚超接地氣。
黎姿的弟弟黎嬰2007年遇到嚴重車禍，一度命危，隔年黎姿宣布為了照顧弟弟停止演戲，2009年她宣布嫁給行動不便的富豪馬廷強，當時外界對於她閃婚主因相當質疑，甚至還有人認為是為了生計，但黎姿後來透露，當年弟弟遇到意外，交往多年的馬廷強一直不離不棄，更對黎姿放話：「不要做（演戲）了，我會照顧你一輩子。」
黎姿和馬廷強後來生下3女，而黎姿淡出演藝圈後，改投入醫美事業，被讚是最美CEO，她不僅外型亮麗，也非常有經營事業頭腦，所創立的卓珈控股本月初經港媒報導，被「美圖秀秀」APP軟體起家的美圖公司相中，一次買入5000股，令黎姿手上持股增加了3.19億港幣（約台幣11億台幣）。
昨晚黎姿發文，曬出4張自己帶女兒坐地鐵的照片，可見她戴著土黃色口罩，穿著純白上衣和土黃色長裙現身地鐵閘門，更在車廂內抱著女兒，可見護女心切，她逗趣寫下：「下一站_____？」粉絲回應：「不管去哪裡，一直在我們心裡，注意安全，旅程愉快」、「我的天啊！女神好接地氣」、「下一站，當然是天后啦」、「在香港坐地鐵還能碰到黎姿，太羨慕了」。
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