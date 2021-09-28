【愛傳媒蔡詩萍專欄】原句是「可憐夜半虛前席，不問蒼生問鬼神。」這是晚唐大詩人李商隱，對賈誼被漢文帝冷落的感嘆。但至少他點出了一個政治不變的邏輯：政治要問蒼生啊！套用到台灣的政治，那不就是台灣的蒼生，台灣的人民嗎？

國民黨主席選戰落幕後，藍營支持者不免鬆口氣，聲勢鵲起的張亞中還是以第二高票落選了！重出江湖的朱立倫，儘管一如預期勝選，但成為第一個選票未過半的黨主席！

這對黨政資歷完整，民選經驗豐富的朱立倫來說，的確是「一場慘勝」！贏了，沒什麼好歡喜的，反倒是，未來如何調整黨的體質，黨的路線，找出大選勝利方程式，才是他當黨主席最大的挑戰！

有意思的是，藍營或媒體，不少竟好奇：朱立倫當了黨主席，中共會發電祝賀嗎？由於，現任黨主席江啟臣當選時，成為歷屆唯一的沒有中共賀電的黨主席，以至於，「朱立倫有沒有？」成了焦點！？

我為何說這現象有趣呢？

想想看，朱立倫當選最大在野黨主席，媒體好奇的，藍營支持者追問的，如果不是「首要之務，你要做什麼？」卻是「中國共產黨會不會賀電？」

你覺得這裡面，是不是有點奇怪呢？中共賀電，有那麼重要嗎？中共賀電，會讓藍營起死回生嗎？中共，在台灣的政治牌局裡，是加分，還是減分？藍營有盤算過嗎？

中共賀電，在美日聯手支持民進黨政府，支持台灣確保國安的前提下，會帶來美日怎樣的感受，國民黨想好了回應對策沒？

中共賀電，國民黨接球了，以後在香港議題上，在中國的人權議題上，在號召華人以民主自由做為中華民國存在的價值上，請問：國民黨對仍然一黨專制，仍然壓制境內反對意見的中國共產黨，是「求什麼同」，是「尊什麼異」呢？

中共賀電之後，你國民黨對大陸維權人士的被打壓，少數民族的被迫害，渴望民主之人士的仰望台灣如燈塔，你能有號召的勇氣嗎？

如果現在習近平領導的共產黨，不是對外到處戰狼，不是對內壓制異己，破壞責任政治的體制，那國民黨在乎他的賀電，還有話術可說，然而，情況卻明明不是這樣啊！

這次黨主席選舉，張亞中是明顯的傾中，留學美國的朱立倫、江啟臣，則希望維持「親美」「和中」的平衡，張亞中的主張，合國民黨黨員結構的深藍口味，但卻激起了黨內主流的疑慮；黨內主流的確對「九二共識」仍有眷戀，但缺乏透過辯論，仔細檢視的「九二共識」不但空洞化，神主牌化，也失去了適應此時此刻之「當下時空」的具體內容。

在這空洞內容下，習近平的賀電，非但無助於釐清「九二共識」的意義，反而讓台灣民主會質疑：你國民黨就這麼在乎習近平的反應？！在乎中國共產黨的「認可」與「授證」嗎？

這才是，我對朱立倫當選黨主席之後，在最短的時間內，沒有確立自己的中心價值，卻被中共賀電牽著鼻子走的擔憂！

國民黨要贏，不是靠蠻幹（戰鬥藍？）！國民黨要贏，非得要走出中共加持的陰影（與北京唱和？）！國民黨要贏，最終是台灣人民的認可（我們是台灣人！我們的國家是中華民國！）！

國民黨要贏，是你有沒有堅持台灣政治體制的價值：民主自由與人權（這些剛好都是中共體制的欠缺！）！

國民黨要贏，是把中華民國好好連結於台灣這塊島嶼上，讓中華民國得以繼續，讓台灣人民得以驕傲這個國家的存在！（而非忘記了中共一直要統一台灣，一直不承認中華民國！）

蒼生，永遠是政治最核心的議題！

台灣的蒼生，就是台灣這塊土地上的人民，你不爭取她/他們的最大認同，反而在乎北京怎麼想，中共怎麼看，那最終的樣板，最終的悲哀，無疑就是香港的前例了！

國民黨怎麼辦？選完黨主席，這問題，其實才剛剛開始！贏不了大選，北京不會瞧得起你；但處處看北京眼色，你又絕對贏不了大選！

這正是國民黨的困境，沒有亞歷山大大帝斬斷「Gordian Knot 」死結的豪氣，國民黨很難！

作者為知名作家

照片來源：國民黨官網截圖。

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