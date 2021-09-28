【愛傳媒黃珊珊專欄】每天挑戰不可能、相信自己可以改變世界！

15歲的時候，到台北念北一女是我最大的夢想，高二也如願進了樂隊，選擇就讀第三類組，大學考上台大大氣科學系，那時電腦還不普及，所有氣象預測都靠計算公式，準確度也不高，我覺得大氣科學非常虛無飄渺，有一天經過隔壁教室，停下腳步聽了一堂民法課，老師談的都是人的權利義務，和生活息息相關，從那一天起，我就決定要轉系到法律系。

台大的校風自由讓我受到很大震撼，大二轉到法律系之後，就發生野百合學運，法學院全面罷課，同學都到中正紀念堂靜坐，我也去了，還跟家人吵成一團，因為刑法一百條修正案六年不跟哥哥說話，原來，挑戰威權的思想，早在我的血液裡翻滾！那時我有些課不敢翹（因為我轉系，所以只能大一、大二的課同時上），也因為這樣改變了我的人生。

我永遠記得那堂課是債編總論，平常大禮堂有一兩百個學生，罷課那天，教室裡只有七、八個學生，我也在教室等黃茂榮老師上課，黃茂榮老師是我心目中像神一般的人物，很少有機會這麼靠近老師，聽他說話，老師叫我們幾個人坐到他身邊，他有點哽咽地說：「你們也可以罷課到中正紀念堂去，在體制外抗爭，不過老師希望你們成為那個到體制內裡改變不公不義的人」，我很感動，所以從那天起我下定決心要成為那個在「體制內改革不公不義的人」，所以我要好好念書，才可以到體制裡面去！爭取民主也非關藍綠！

我非常喜歡法理學，大四時很想去德國念書，將來想當法學教授，我順利在三年內修完四年的課，也申請了學校，甚至訂好了機票，但那時爸爸剛退休，經濟負擔沉重，哥哥姐姐又都是軍人，其實我非常掙扎，同一時間律師高考放榜，取得律師資格後，我決定自己賺錢再出國念書，所以我一畢業就立刻投入職場，到一家小型律師事務所工作，工作很忙，一待就是六年！

轉到法律系是我人生的意外，命運安排我的人生轉折如此戲劇化，我常笑說我不太會做人生規劃，因為我規畫的都沒有做到，反而拼命在做一大堆規劃外的事情，當律師更是我想都沒想過的，但是我做到了一件事，就是我不怕任何挑戰，因為不去嘗試，永遠不知道有什麼可能，「勇敢嘗試、挑戰不可能」就是我人生的寫照！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。