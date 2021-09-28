「法官大人」賈吉(Aaron Judge)在取得自由球員身份之前，只剩下最後一次薪資仲裁，洋基遲遲未與他談論續約。賈吉開季被問起此事時說：「這是個好問題。」賈吉明年4月將滿30歲，是該好好談談他生涯最重要的一紙合約了。

賈吉季末對《紐約郵報》說：「球在他們的手中（球團高層），我只是個球員，每天做好份內的工作。我不會主動去嚷嚷著談這種事，那是他們拿薪水該做的工作，我的工作是在球場上。」對於賈吉的合約，該操心的是那些穿西裝打領帶的球團高管，而不是身為球員的賈吉。

《紐約郵報》認為賈吉說的有道理，一個球員只要能夠繳出好成績，續約的壓力就會回到球團一方。賈吉本季0.284打擊率、0.903攻擊指數、36轟皆是全隊之冠。

衡量打者的一大數據OPS+（攻擊指數評比），洋基只有3位打者超過平均值100，其中「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)為132，賈吉145（美聯第4）。簡言之，以整體打擊表現來說，賈吉在美聯只輸給小葛瑞洛(Vladimir Guerrero)、大谷翔平、歐森(Matt Olson)3人而已。

在指標性的「勝利貢獻值（WAR）」，賈吉在隊上僅次於王牌投手寇爾(Gerrit Cole)，野手中排行第1，大幅領先第2名的史坦頓。

賈吉前役滑壘時左手小指脫臼，讓洋基驚出冷汗，所幸立刻就復位，他唯一的問題仍是健康，本季出賽142場是生涯次多。賈吉今年年薪1017萬美元，洋基願意出多少錢留他，這是高層該傷腦筋的問題。