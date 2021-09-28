行政院長蘇貞昌今早至立院備詢，進議場前接受媒體聯訪時，被問到國民黨主席朱立倫稱「1218」是對政院的倒閣公投，以及蘇自己民調下滑問題；蘇貞昌批評朱立倫講話只有政治語言、缺少理性，他為此感到可惜，但對民調下滑一事則不發一語，轉身進入立院。

據《中國時報》27日報導，甫當選國民黨主席的朱立倫，26日從桃竹竹苗4縣市展開謝票之旅，他宣誓國民黨要用戰鬥的精神，對抗、戰勝民進黨，除了全力支持10月的立委陳柏惟罷免案，更喊出12月的4大公投就是「倒閣公投」，要以4個同意讓蘇貞昌內閣下台，國民黨的目標就是贏得每一項選舉。

蘇貞昌今（28日）接受媒體聯訪，對於朱立倫稱要發動倒閣公投回應表示，朱立倫說要親美，要設駐美代表處，卻吃著美牛反美豬，而很多人都清清楚楚知道，美國是最能幫助台灣，也實質上幫助台灣，甚至連疫苗都有供給台灣，而作為一個曾經當過行政院副院長的人，對台灣的需要，不是一起來努力，卻是說要親美但卻又要反美，唱合對台灣不友善的境外勢力，講話只有政治語言缺少理性，他感到可惜。

至於《美麗島電子報》昨最新民調結果顯示，民眾對於蘇貞昌的施政滿意度，有43.6%滿意、51.4%不滿意，呈現「死亡交叉」。對此，蘇貞昌沒有回應，轉身進入立院準備備詢。