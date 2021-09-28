陳柏惟堅持用台語質詢還嗆「會叫法國人講中文？」 反遭邱國正一招狠修理

基進黨立委陳柏惟昨日（27）在立法院質詢國防部長邱國正，堅持使用台語進行質詢，還要求口譯人員傳譯，雙方為此問題爭論引發關注。陳隨後在臉書發文表示：「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字要怎麼做全民國防？」網友則回酸：「也有一些阿公阿嬤是客家人、是原住民、是外省人！」

針對陳柏惟昨在立院堅持使用台語質詢邱國正，邱國正當場回，語言是溝通的工具，大家有共同的工具，溝通速度快，他建議陳在國會殿堂用共同的語言當工具；陳則稱「邱國正鴨霸」，邱回應他沒有，「對軍中部屬，立委和媒體都不會有鴨霸的心態。」邱更強調，他去陳辦公室，大家不是好好的，哪有鴨霸。

此事爆發後不少人批評陳柏惟的行徑，陳柏惟昨日上午10點33分在臉書發文表示：「如果阿公阿嬤聽不懂華語、看不懂字要怎麼做全民國防？要怎麼知道台灣目前的外交關係？」媒體人朱凱翔將此文分享到自己的臉書粉絲專頁「不演了新聞台」，諷刺道：「儂各位有想過阿公阿嬤的感受嗎！」

網友則紛紛在文章下留言：「也有一些阿公阿嬤是客家人、是原住民、是外省人！」「年輕人聽得懂、看得懂，不出來保家衛國，卻要叫阿公阿媽出來保家衛國？」「都已經做到阿公阿嬤了，還要為了這些塔綠班上場打仗呀？」「世道已經這麼差了，還每天看這個小丑在秀下限，還讓不讓人活啊」、「我一直覺得台中人的水準很高的，到底是誰投他的啊！」

此外，陳柏惟於下午5點在臉書發文表示：「或許等立法院認為大家都準備好了後，我們才能夠自由的使用母語。再次抱歉，造成大家不必要的誤會。」