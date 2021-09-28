大陸外交部發布，大陸國務委員兼外長王毅與聯合國秘書長古特雷斯於27日舉行視訊會晤。

王毅說，當前，世紀疫情加速百年變局演進，世界充滿不確定性不穩定性。秘書長先生呼籲國際社會不能再分裂、世界不能陷入新冷戰。中方對此深有同感。我們堅定反對任何製造分裂、鼓吹冷戰的言行。作為負責任的大國，中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者，國際秩序的維護者和公共產品的提供者。中國的發展過去是、今後更將是和平力量的增長、主持公道力量的增強。中國將為人類的和平與發展事業作出新的貢獻。

王毅表示，針對疫情衝擊全球復甦，發展中國家經濟發展遭遇難題，2030年可持續發展議程急需注入新的動力，習近平主席在聯大一般性辯論中鄭重提出「全球發展倡議」，歡迎各方積極參與，形成國際共識，採取共同行動。

古特雷斯表示，聯合國高度重視並贊賞習近平主席提出的「全球發展倡議」，將加強國際協調，推動落實。

古特雷斯說，中國是全球發展的領軍者，在重大全球議程中發揮著引領作用。聯合國願同中國密切協調合作，維護和踐行多邊主義，倡導相互尊重的國際關係，共同應對各種全球挑戰，尤其是推動國際社會為發展中國家疫後復甦、應對氣候變化提供更大支持和幫助。聯合國高度評價中國宣布不再新建境外煤電項目，這是中國為應對氣候變化做出的新貢獻。

雙方還就中美關係交換了意見。王毅簡要介紹了中美關係出現目前狀況的來龍去脈，表示中美關係的是非曲直一目瞭然。面對美方的無理打壓和造謠抹黑，中方別無選擇，只能也必須挺起脊梁，堅決應對，以捍衛國家的主權和民族尊嚴，維護中國人民的正當發展權利。同時也是在維護國際關係的基本准則，維護國際公平正義，維護髮展中國家的共同利益。美方近期表示不希望對抗，不搞冷戰，希望兩國關係重回正軌。但關鍵是要落實到具體的行動上，使美國對華政策回到理性務實的軌道上來。如果美方履行承諾，中方願同美方相向而行，共同回答好中美關係向何處去這一世紀之問，就如何搞好中美關係這一必答題交出一份讓兩國人民都滿意的答卷。