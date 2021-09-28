日本政府昨天晚間核准英國藥廠葛蘭素史克（GSK）等研發的COVID-19新治療藥物Sotrovimab，用於治療輕症患者；這是日本繼抗體雞尾酒療法後，核准的第二種COVID-19治療藥物。

日本放送協會（NHK）報導，Sotrovimab與日本已核准的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗體雞尾酒療法一樣，屬於「中和抗體藥」。

厚生勞動省昨天晚間核准Sotrovimab，使用對象為重症化風險較高、不需吸氧氣的輕症或中等症狀患者，藉由點滴在人體內投與中和抗體，抑制COVID-19病毒。

外國進行的臨床實驗確認該藥物可減少79%住院與死亡的風險，美國已在今年5月批准緊急使用授權。

不過Sotrovimab可能導致嚴重過敏反應（anaphylaxis）或呼吸困難等副作用，厚生勞動省目前限定只能用於治療住院患者，並與抗體雞尾酒療法一起研議是否可用於門診或醫師出診。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1100928