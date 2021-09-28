今天是世界狂犬病日，為提高狂犬病疫苗注射率，新北市動保處在土城綜合體育場寵物公園辦理疫苗注射快閃活動，方便民眾遛狗之餘亦幫毛寶貝做好防疫，並陸續於綠寶石公園、中和四號公園、林口松柏公園等寵物公園辦理32場巡迴注射，另民眾可至簽約動物醫院享110元疫苗優惠。

動保處表示，在社會上服務民眾的工作犬，也是需要定期接種狂犬病疫苗，本市新莊區惠光導盲犬教育基金會，目前培訓了46隻性情溫馴拉不拉多導盲犬，基金會彭筱涵主任表示，導盲犬每年都有固定接受狂犬病疫苗施打，可安心陪伴民眾生活，犬隻溫柔的個性可以協助人們情緒上得到安撫，經過訓練後利用其服從和穩定特性，幫助特定民眾解決生活上的不便，衛福部及動保處每年都會追蹤導盲犬疫苗施打情形，以確保導盲犬和民眾健康安全。

此外，飼養食肉目動物如雪貂或浣熊等飼主也要每年記得帶牠們進行狂犬病疫苗接種，飼養較多毛寶貝或是擔心寵物不敢出門的民眾，可以參考出診服務動物醫院，由獸醫師至家中進行看診服務。

動保處表示，今年台東發現全台第1例黃喉貂確診，目前確診物種為鼬獾、白鼻心及黃鼠狼，動保處提醒飼主應為寵物做好防疫，每年應施打1劑狂犬病疫苗，以增加動物身上抗體，犬貓族群達70％疫苗覆蓋率，將有較好群體免疫效果。

動保處說，狂犬病是可怕人畜共通傳染病，犬隻潛伏期3到8周，貓潛伏期為2到4天，若沒有注射疫苗產生抗體，犬貓發病後很快就會死亡，並且有很大機會咬傷飼主而進一步導致飼主染病，依動物傳染病防治條例，若查獲民眾檢舉飼養犬貓等動物未施打疫苗，違反規定處3萬至15萬元罰鍰。