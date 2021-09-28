美而快(5321)自結7月及8月稅後盈餘為3145萬元，累計前8月每股盈餘為2.02元，受惠於傳統旺季來臨，美而快表示，第4季會維持上半年成長趨勢，明年也會比今年好。

美而快自2018年轉型「品牌孵化平台」，以「網紅」為核心去佈建全通路經營與銷售服務環境，藉由雙向搜尋的方式，找出網紅與商品的最佳適配性，透過電商平台、直播帶貨或一頁式團購等電商資源，並依照商品屬性進行銷售，3年來培育超過30個網紅品牌，成為推升公司業績成長的主軸。

美而快因近期股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數，美而快自結7月稅前盈餘為2335萬元，稅後盈餘為1350萬元，單月每股盈餘為0.39元，累計7月及8月稅前盈餘為5578萬元，稅後盈餘為3145萬元，每股盈餘為0.9元；累計前8月稅後盈餘為7056萬元，每股盈餘為2.02元。

美而快表示，公司持續發展網紅經濟，鎖定開拓東南亞市場，與海外網紅進行合作，並積極尋求更多跨業種拓展電商市場的機會，擴大集團的市占率，第4季會維持上半年成長趨勢，明年也會比今年好。