美股消息面：

1.美國8月份不包括飛機和國防產品的核心耐久財訂單增0.5%，7月則增0.3%。8月份整體耐久財訂單月增1.8%，也可看出商用飛機訂單增加現象。

2.市場臆測美國聯準會將減少買債規模，公債殖利率飆升至3個月新高，帶動美元指數走高，漲0.1%至93.37點，已連2日走揚。

3.國際金價變動不大，紐約現貨金價微跌0.03，每盎斯收1749.7美元。紐約期金收漲30美分或0.02%，每盎斯報1752美元，連續第2天上揚。

4.需求增加供應吃緊下，國際油價日線連5紅，布蘭特期油也創3年新高，逼近每桶80美元。布蘭特期油價格收漲1.44美元或1.84%，每桶報79.53美元，是2018年10月以來最高。紐約期油收漲1.47美元或1.99%，每桶報75.45美元，是7月以來最高價位。

5.比特幣目前在42,194.21美元附近，跌3.63%。