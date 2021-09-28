朝野開戰！蘇貞昌突圍人牆 狂吼完成54字施政報告

原訂上周五進行施政報告的行政院長蘇貞昌，因3＋11的書面專案報告切割該政策與疫情有關聯，遭國民黨杯葛上台。今天上午他再赴立院報告，為成功上台，他罕見未受訪就提前到立院等待，民進黨團一早發動甲級動員佔領議場發言台，築起人牆「擺陣」，成功讓蘇貞昌做完施政報告。

針對「3＋11」破口，蘇貞昌原訂9月17日赴立院進行3＋11專案報告，但因報告內容自稱政府的防疫政策讓台灣一再化險為夷，「守住疫情讓世界讚嘆」，引發國民黨強烈不滿，動員杯葛；直到上周五，立院擬排定讓蘇貞昌於上午再次進行3＋11專案報告，下午則處理總質詢，但因蘇提出的補充報告，直接將3＋11與疫情做切割，再次引爆國民黨的不滿，第二度進行杯葛。

直到今天上午，立院排定蘇貞昌完成法定的施政報告並備詢，但由於國民黨團早已揚言要癱瘓議事，因此民進黨在今天上午議場一開門，就動員黨團成員從前、後門衝入議場，直接佔領主席台、備詢台及官員席，替蘇揆及行政官員殺出發言空間，與國民黨團爆發多次肢體推擠，站穩發言台的綠委蔡易餘為守住陣地，還多次辱罵藍委「靠北」。

由於議場確定被民進黨團控制，因此上午九點開會時間一到，立法院副院長蔡其昌旋即宣布開會，並要請蘇貞昌進行報告。在綠委築起人牆的保護下，蘇貞昌在推擠中狼狽走到發言台，拿起麥克風就匆忙地說，「蔡副院長，各位委員先進，貞昌來立法院施政報告，就是要讓國家安全，社會安定，人民安心，台灣發展，經濟成果全民分享，謝謝大家！」旋即完成口頭的施政報告。