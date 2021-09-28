高雄市政府「呼朋引伴」搶五倍券，今日正式宣布「紙本振興券兌領高雄券」方案，並邀在地企業響應。光陽工業宣布捐出120台Ionex電動機車，作為登錄高雄券消費的抽獎大禮，每周將抽出3台Ionex電動機車，堪稱最挺高雄券的在地企業。

光陽工業執行長柯俊斌表示，光陽是高雄企業，不管是自家公司員工、在大街小巷的機車行，甚至是周邊衛星工廠，都與高雄脫離不了關係，在五倍券開放使用期間，會鼓勵這些「光陽供應鏈」多多在地消費，最好是把五倍券「梭哈」在高雄。

柯俊斌表示，疫情期間，今年面臨嚴重的晶片缺貨問題，不過在接到高雄市長陳其邁希望能協力促銷高雄券的邀請後，二話不說馬上調來新車，除了希望幫高雄券發揮助攻效果，也藉由高雄券的集客能力，讓民眾都能近距離接觸Ionex電動機車。

受疫情影響，高雄百貨公司、住宿業、餐飲業營利事業銷售額相較於去年同期分別衰退17.93％、22.16％及16％，高雄券紙本方案維持「高雄開就賺」的政策概念，民眾持券在百貨業滿5000元，就送1000元高雄券；旅宿業滿1000送200；餐飲業滿500送100，不只「五倍變六倍」，更罕見結合業者加碼，提高消費誘因。

記者會現場，光陽Ionex電動機車一字排開，相當壯觀。陳其邁表示，非常感謝百貨、旅宿、餐飲業者成為發放高雄券的「振興夥伴」，民眾到這些地方消費，就可以拿到「全市通用」的高雄券，現買、現換、現賺，真的是開就賺。