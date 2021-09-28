物價、房價高漲，讓想結婚生子的人卻步。29歲女網友發文表示，和男友有結婚生小孩的打算，不過男友卻堅持在台北買到房才結婚，讓女網友無力想哭，「等到你能買房想結婚時也許我就生不出來了」。

一名女網友在PTT發文表示，她和工程師男友都29歲，在一起約一年多感情穩定，雖然沒明確說要和對方度過下半輩子，但和男友會聊買房、育兒、結婚等話題，男友表示在還沒買台北的房子以前不會談論結婚，原PO卻覺得台北房價實在太高，買房太難，兩人意見出現分歧。

原PO表示，男友和她都想要有小孩，但她覺得自己離高齡產婦愈來愈近，加上今年被診斷出有巧克力囊腫，雖然沒有即時性的危險，還是讓她很害怕自己漸漸老了會生不出小孩，感到無力想哭。

貼文一出引起網友熱議，「有個重點，妳男友沒有明確提到要跟妳結婚」、「妳內心可能要設個底線，畢竟女生的生育年齡是很現實的」、「血淚勸妳沒房勿結婚」、「你可以主動確認他對結婚的意見，然後設停損」。