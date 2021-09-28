航警再爆弊案，2線3星的林姓安檢隊長和航保科陳姓承辦員，涉嫌收錢讓3億多元劣等X光機闖關成功，據傳回扣達300萬元。桃檢27日帶回相關人等共15人，漏夜偵訊後，認為陳警及蔡姓廠商有逃亡、滅證之虞，向桃園地院聲請羈押；而林姓安檢隊長則以10萬元交保，其餘12人則無保請回。

桃檢接獲檢舉，2線3星的林姓安檢隊長和2線3星的陳姓航保科警務正，在2019年間經辦3億元的X光機採購案時，涉嫌在驗收時放水，讓廠商以劣等X光機冒充高檔貨蒙混過關，並遭檢舉從中收取1％、約300萬元的回扣。

27日由檢察官周欣蓓指揮中部機動站，兵分多路搜索航警局和廠商住辦，帶回相關人等共15人，以及採購資料，全案朝貪汙罪嫌偵辦。

機場檢查入出境拖運行李的X光儀，肩負國家門戶安全的重責大任，但卻屢屢出包，不但曾有日本遊客在行李放2加侖柴油成功闖關，出國後才被菲律賓發現，連活生生的貓咪都被當鴨賞成功搭上飛機到韓國才被揪出，桃機的X光儀彷彿失明通通「看不見」，桃檢追查發現是2線3星前航警孫一鳴遭色誘，陷入「女間諜」大陸同方威視女經理的溫柔鄉，勾結蔡姓廠商讓劣質X光儀在機場上線，一審重判孫16年半，台灣高等法院審理中。