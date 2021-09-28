五倍券商機成為飯店爭搶目標，台北時代寓所宣布祭出「三倍奉還」方案，今年底前透過官網或電話預訂房間，使用紙本券付費超過1000元以上，即可獲得3張價值1000元的住宿抵用券，抵用券限下次住房使用，一間房一晚限用一張，同日的入住與退房視為同一段住宿，也希望鼓勵民眾呼朋引伴來住。

台北時代寓所總經理林桂玉表示，出不了國門渡假，就出家門重新認識不一樣的台北，規劃由中正區出發的小旅行，從窩在全新的台北時代寓所開始；我們同時也加碼送出住宿券，邀請大家手持五倍券振興台北。

台北時代寓所表示，這波「三倍奉還」振興方案放大術開放年底前訂房，可住宿時間從10月8日五倍券開放使用日至 2022年4月30日，但不含2021／10／10國慶假期、2021／12／30-31跨年、2022／1／30-2／5農曆年期間、2022／3／8-11等連假期間，官網住房專案限使用彈性房價、早訂立省、兩倍積分。

「台北時代寓所」位在台北市中正區幸福里（日治時代劃為幸町）；在這個城市的新與舊、過去和未來、文化和商業、自然與工業的交叉路口，所在位置地利方便，走路一分鐘即抵善導寺捷運站，和台北人氣早餐店「阜杭豆漿」比鄰，兩分鐘車程抵台北火車站、三分鐘車程可抵「華山1914文化創意產業園區」和亞洲50最佳咖啡廳「興波咖啡」等。

台北時代寓所屬希爾頓集團旗下飯店，共有175間客房、6種房型，飯店的外觀設計靈感來自從樟樹演變到膠卷的這段歷史，底片承載記錄著生命的特殊時刻，在「幸福里的回憶」，不論是館內細緻的服務和舒適環境的營造，或是由我們為您打造的、以現代藝術認識台北的深度之旅，每一個美好時刻都存在每一吋的「時間切片」中，留給未來反覆欣賞、隨時回味。