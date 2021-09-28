第四分局黎明派出所與偵查隊，特別前進校園為南屯區惠文高中提供交通安全講習以及詐騙態樣剖析，受到青年學子的熱烈歡迎。（警方提供）

因鑑於我國青少年對於交通法規與防詐觀念未臻完善，台中市政府警察局第四分局黎明派出所與偵查隊，特別前進校園為南屯區惠文高中提供交通安全講習以及詐騙態樣剖析，讓莘莘學子將來面對交通問題以及層出不窮的詐騙手法不再迷惘。

黎明派出所副所長黃彥融發現國內青少年騎乘自行車上下學人數眾多，遂以投影片形式宣導青少年騎乘自行車及電動自行車之交通規範，並輔以車禍事故影片加強宣導力道，希望以真實可能發生之危害，讓學子明白交通安全不只是自己的事，還要「注意他人的不注意、小心別人的不小心」，養成防禦駕駛觀念，就是交通安全的第一步。

外型帥氣的黃副所長因與在場學生年齡相仿，幽默風趣一問一答的講解方式，現場互動熱絡，犯罪宣導效果極佳。偵查佐林佩君則宣導近年來常見詐騙態樣，針對青少年最常發生之網路購物及求職詐騙態樣，再三提醒網路詐騙一頁式廣告之特徵：售價遠低於市價之產品、限時限量優惠、無法提供公司地址與客服電話等可疑資訊，千萬不要輕易上當。

警方指出，學子在外打工求職也需格外小心低門檻、短時長高薪資、工作輕鬆自由等誘惑，一不小心上當就可能淪為詐騙集團車手，成為犯罪幫兇，到時遭到移送法辦留下刑案紀錄恐追悔莫及。

黎明派出所副所長黃彥融表示，交通安全觀念養成與我們日常生活息息相關；疫情期間，民眾宅在家時間增多，隨著詐騙手法日新月異，不管是面對交通安全或是詐騙，都需要與時俱進，方得明哲保身。