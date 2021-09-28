塑化股近期為台股多頭風向球之一，主要原因不外乎第四季為傳統旺季，且隨著疫苗施打，經濟活動復甦等，包括PVC、EVA兩大產品線動能均備受看好，相關概念股包括有台塑(1301)、華夏(1305)、台聚(1304)以及亞聚(1308)，第四季在報價是否有機會持續帶動股價，值得關注。

在第四季為塑化傳統旺季，美國及印度推動基礎建設，有利石化產品需求增長，加上將邁入第四季有聖誕節、大陸「金九銀十」、「雙十一」及「雙十二」網路購物節，持續看好PVC及EVA兩大產品線之展望，受益股包括有台塑、華夏、台聚以及亞聚。

近期PVC報價一路走升，驅動PVC上漲利多紛陳，分為供給端以及需求端，供給端因素有美國路州PVC產能因颶風襲擊，生產受阻、產量減少，大陸加強能耗雙控，煤炭及電石價格大漲，電石法PVC成本上揚，推高電石法及乙烯法PVC價格。需求端則有印度雨季結束，帶動PVC需求復甦，加上庫存低檔，回補庫存買盤浮現，整體PVC供需格局偏緊。接下來進入印度PVC傳統需求旺季，回補買盤可望延續，PVC可望呈現盤堅上漲格局。

除短線供給面、需求面均有題材外，中長期來說，美國總統拜登推出的基礎建設刺激方案，新興市場包括大陸、印度等地區的基礎建設推動，都將提振PVC需求，另一方面，大陸繼先前供給側改革之後，再次推出碳達峰及碳中和政策，都將迫使大陸落後的電石法PVC產能加速淘汰，抑制PVC產能，有利中長期PVC供需格局改善。

大陸近來EVA價格也持續走強，大陸地區報價上漲至2.8~3萬人民幣，主要是受惠大陸太陽能年底安裝潮所帶動，中長期碳中和政策也會加快太陽能電廠布建，提振太陽能級EVA需求，不僅如此，第四季進入EVA鞋材傳統旺季，品牌鞋廠開工率提升，且越南訂單轉單效應、光伏料需求仍看好，加上大陸40萬噸新產能延至明年投產，EVA預期價格仍有上漲空間。