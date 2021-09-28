隨著「三條紅線」、「保障性租賃住房」、「二手房指導價」等政策陸續落地，再到大陸房地產巨頭恒大集團的財務風暴事件，都宣告大陸房地產行業規則已發生翻天覆地變化，也被解讀過去賴以生存的「三高」包含高周轉、高負債和高槓桿的經營邏輯受到全面挑戰，財務操作上進入「後槓桿時代」。

據界面新聞引述大陸房企人士分析，以接下來市場趨勢判斷，更多房企會「求穩」為主，保證一定體量規模並具備穩定現金流和利潤，在核心區域市場做到深耕，不再盲目擴張。今後的地產行業，巨頭可能依然會存在，但更多的將是一些區域性「小而美」的公司。

從大陸官方去年9月祭出房企融資「三道紅線」（房企剔除預收款後的資產負債率需大於70％、淨負債率大於100％、現金短債比小於1倍）已滿1年，如今大陸房企都把「脫紅轉綠」作為目標，尤其在大陸金融監管對房企融資持續趨緊之下，「降負債、去槓桿」已成為大型房企的第一要務。

尤其留給房企的時間已不多，按照大陸監管要求，今年房企正式進入降槓桿測試期，要求2023年6月底12家試點房企「三道紅線」指標需全達標，2023年底所有房企達標。

在融資面上，大陸金融監管單位也發力嚴控，封鎖房企過度融資或繞道借貸，甚至下達嚴控房貸額度等政策。據中指研究院監測數據顯示，8月房地產企業融資總額為1172.8億元（人民幣，下同），較上年同期衰退50.3％，且單月融資規模與上年同期相比也連6個月下降；前8月融資也下滑至1兆4340.7億元、年減14.4％。

特別是恒大集團財務風暴，更對業界再敲響警鐘。這讓越來越多的房企開始重視回款、控制投資。據中國房產信息集團（CRIC）資料顯示，2020年經營性現金流淨額為淨流入3151億元的歷年最高，首次超過融資性現金流淨額。

弘陽地產總裁袁春認為，行業其實已經達成共識，不是規模越大越好，而是越穩越好。未來發展需要一定規模，但規模已不是最重要、更重要的是可持續發展。第一要獲利，第二要有健康的現金流，並且把產品和服務做好。