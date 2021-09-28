必須搶勝才能保有晉級機會的中華隊，28日在U23世界盃棒球賽預賽最終戰打擊終於有所發揮，靠著左投王志庭4局無失分、邱辰開轟穩住勝果，以5比0擊敗多明尼加。

中華隊在本屆U23預賽先是陸續擊敗德國、捷克隊，取得2連勝，但接下來卻接連敗給古巴、墨西哥，今天面對多明尼加必須全力搶勝才能保住晉級機會。

此役中華隊推出剛被皇家隊釋出的左投王志庭先發，他主投4局飆出8次三振，沒被敲任何安打，僅因2次四壞球保送讓對手上壘，無失分退場，接手的3名投手鄭皓均、邱駿威及潘文輝也都力保不失，聯手封鎖多明尼加打線。

在投手群聯手壓制下，前2戰疲軟的打線也有所復甦，第2局在滿壘時靠著保送先馳得點，5局下再靠暴投、滾地球攻下2分，6局下剛加盟味全龍的邱辰再補上左外野2分炮，助隊穩住勝果，終場就以5比0擊敗多明尼加。

打完5場預賽，中華隊取得3勝2負，是否能晉級還需看古巴與多明尼加之戰的結果而定；若古巴贏球中華隊就晉級，但若是多明尼加勝出，則會形成中華隊、古巴、多明尼加3隊互咬的情況，必須比較TQB（對戰優質率）。