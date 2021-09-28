負債近2兆元人民幣的恒大集團瀕臨債務違約邊緣，有人憂慮會演變成中國版的「雷曼」事件，近日甚至傳出大陸政府指示地方政府為恒大集團倒閉的可能性做準備。即便如此，專家們多認為，恒大危機不大可能成為中國版的「雷曼時刻」，因大陸決策層將會堅守防範系統性風險的底線，避免對經濟的衝擊過大。

中華經濟研究院大陸經濟所助理研究員王國臣表示，年初許多外資法人都預估大陸經濟成長在8％到10％，但大陸「兩會」卻僅訂出GDP目標成長6％以上，加上去年中央經濟工作會議就強調反壟斷、強監管與房市調控等，研判大陸官方早預計用2個百分點的經濟增速來處理這些問題。

熟悉兩岸房地產發展的上海衛明不動產智庫負責人蔡為民則表示，大陸完全不可能出現類似「雷曼」的金融危機，當前的狀況本來就是管理層政策主導出來的結果，大陸中央就是要放慢所有開發商的發展速度。

此外，還有消息指稱，大陸當局正打算將恒大集團分為3個實體進行重組，後續將以國有企業為基礎，實質轉變成一家國企，可望在近期內公布相關計畫。實際上，包括摩根士丹利、花旗、瑞銀等國際投行都預期，大陸有機制應對地產商債務違約與減低系統性風險，未來數月也望推出寬鬆政策，如加快財政投放及降準。

觀察恒大事件爆發，王國臣認為，最主要還是「三大紅線」的關係，加上過去幾年大陸中央不斷壓抑房市，發生這事並不意外。他認為，按照大陸官方的處理習性，恒大事件會爆發出來代表問題已經解決8成，不需要太過強調恒大本身的風險。

但王國臣指出，比較麻煩是大陸未來如何面對長年房市泡沫化問題，房價「不能漲、也見不得跌太深」，同時從稍早爆雷的另一大型房企華夏幸福的鉅額債務違約，也可看出，大陸的房企房市危機實在不少。

王國臣表示，過去胡錦濤時代就是擔心對房市逼太緊會在金融面提早引爆，所以動作不敢太大，不去管又可能放任問題嚴重到無法控制。這也導致習近平近年針對房市的持續抑制。但如果大陸官方刻意控制，不時讓若干房企爆雷好控制在有限傷害下，時間次數一多也可能造成市場的信心危機。