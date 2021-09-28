1名網友日前在路上發現1間小吃攤的招牌上有餐點稱作「巨魯」，讓他頓時相當害羞，因店家把巨大魯肉飯簡化成「巨魯」，其他網友則笑說「巨魯的誘惑」、「老闆怎麼知道我喜歡巨魯」；不過也有網友發現該店在彰化員林火車站附近，是當地知名美食，被稱作「夢幻三家元老-員林小吃店」，已開業近40年。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表1張圖片，圖片中是1間小吃攤的招牌，招牌上各式各樣的餐點中，有1個讓人相當好奇的名稱為「巨魯」要價35元，網友表示應該就是比大碗魯肉飯更大碗「巨型魯肉飯」，店家縮減成「巨魯」意外引發笑料。

不少網友認出該店家是位在彰化員林火車站附近的知名美食，因當地3間小吃攤生意都非常好，被稱作「夢幻三家」，而原PO照片中的小吃攤即是其中1間。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言說，「哇哇哇！好便宜噢」、「便宜啦，我這邊小魯就要35元了」、「今晚我想來點..巨魯」、「所以巨羹不行嗎」、「老闆怎麼知道我喜歡巨魯的」、「老闆今天一樣巨魯」、「於是肥宅老闆害羞的走出來了」、「魯不巨，何以聚人心」、「巨魯的誘惑」、「來碗兩手無法掌握」。

也有不少網友認出該店家是位在彰化員林火車站附近的知名美食，因當地3間小吃攤生意都非常好，被稱作「夢幻三家」，而原PO照片中的小吃攤即是其中1間，又被稱作「夢幻三家元老-員林小吃店」，該店家以傳統古早味美食聞名當地，創立於民國72年，已是傳承3代的老店，不少電視節目都已爭相報導。