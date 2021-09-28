洋基在季末最重要的基襪系列賽3戰橫掃紅襪，搶得美聯外卡首席而士氣大振，王牌投手寇爾(Gerrit Cole)繼續在紅襪傷口上灑鹽，他的妻子艾咪(Amy Cole)在推特貼出一段慶祝橫掃的影片，一個金髮小男童拿著掃把四處亂走，艾咪在IG寫道：「某人已經把他的掃把準備好了！」

這位金髮小童就是寇爾和艾咪的寶貝兒子Caden，他去年7月出生，上季亮相時還給媽媽抱著，現在可以拿著掃把到處晃了。基襪3連戰的首場就是寇爾掛帥主投，他6局失3分繳出優質先發，同時洋基打線痛扁了紅襪強投艾沃迪(Nathan Eovaldi)。

橫掃的頭號功臣仍是「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，他3場比賽都轟出全壘打，首戰擊出3分彈，第2場擊出震撼的滿貫轟，第3場又追加了兩分彈，系列賽總計10打點，宛如喪門弔客追著紅襪猛打，開轟後還表演各種花式甩棒，氣死紅襪主場球迷。

上周的美聯最佳球員獎理所當然頒給了史坦頓，他在洋基近期6連勝寫下0.409打擊率、13打點、1.440攻擊指數。

洋基亦不能高興得太早，他們還未確定闖進季後賽。美聯外卡戰目前由洋基（89勝）、紅襪（88勝）、藍鳥（87勝）美東豪強進行著「3搶2」割喉戰，此外水手（86勝）、運動家（85勝）也還有一博的機會。

本月最後一周是洋基與藍鳥3連戰，藍鳥仍有機會「取而代之」，這個系列賽的重要程度不亞於基襪之戰。