58歲「綜藝天王」吳宗憲主持風格幽默風趣，出道逾30年累積眾多忠實觀眾，目前手上有《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》3個節目主持棒，卻傳出他計畫淡出演藝圈，吳宗憲昨（27日）受訪證實消息，計畫將3個節目作別的安排。

Sandy（吳姍儒）昨（27日）在爸爸吳宗憲的陪同下開記者會分享婚訊：「是的，明年1月29日我要結婚了。」對象是交往5年、從事室內設計的圈外男友，強調沒有帶球嫁、沒有引退之說，自己事業心很重，工作行程已排到2022年，一切都會正常運作。

Sandy婚後不會引退，但爸爸吳宗憲會慢慢離開螢光幕，到大陸當商人。（黃世麒攝）

至於吳宗憲傳聞為了到大陸做生意，計畫移居上海，並且淡出螢光幕，吳宗憲本人證實此事，「我慢慢淡出，因為媒體界我已經越來越不適應，每天要面對很多的記者朋友。」他透露本來今年要到大陸賣吸塵器，因為還沒打第二劑疫苗產生變數，當地辦公室設在浦東，蓋好1年多都還沒去，「原因就是要隔離二十幾天，這是我正在考量，後面會不會有變化？會！」表示未來如果疫情趨緩，兩地往返只需要七天就可以常常當空中飛人。

事實上，吳宗憲已經不是第一次流露引退的心意，去年6月發長文肯定女兒Sandy的演藝成績時，就寫下「我也很想讓你知道：爸爸已經氣力放盡，想方設法要離開演藝圈」等字句。 今年6月吳宗憲上陳文茜主持的節目《茜問》，坦言今年或許會離開演藝圈，本來預計培養KID（林柏昇）和小鬼（黃鴻升）當接班人，沒想到小鬼突猝逝，給他很大的打擊，引退計畫暫時延後，但他對自己喊話，希望人生下半場能找回快樂，做真正喜歡的事，不需要留念演藝圈的舞台。

當時陳文茜追問：「有一天退休的時候，會辦一個盛大派對嗎？還是突然有一天，人就突然消失了？」吳宗憲輕描淡寫地回應：「我會慢慢地，離開演藝圈。」表示不是身體狀況不好，而是沒辦法再繼續錄影，即便給兩倍的薪水都不要，同時他感嘆台灣藝人很沒尊嚴，常會被質疑「為什麼可以賺這麼多錢」，讓他覺得有點無奈，好像努力沒有被認可，並透露自己很喜歡待在工廠研發、販售商品。