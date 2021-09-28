由韓國影帝李政宰以及朴海秀、鄭好娟等人主演的Netflix 19禁原創劇《魷魚遊戲》，一播出就登上美國、英國、台灣等地的單日觀看榜冠軍，還曾一度衝上全球榜的第一名，精彩又刺激的內容引起全球影迷熱烈討論。而其中，在第一集曾出現過的巨型娃娃木頭人，近日再度引發網友熱議，更有不少人認為香港實力派歌手炎明熹（Gigi）與它撞臉。

隨著《魷魚遊戲》的熱播，在第一集關卡「一二三木頭人」中的巨型妹妹頭娃娃也同樣受到網友的注意。這尊巨型娃娃有著詭異的表情，它巨大的丹鳳眼內含有偵測系統，頭部還能360度旋轉，只要發現有玩家在移動便會直接槍斃對方，冷酷又無情的行徑讓不少網友認為它與電影《安納貝爾》的娃娃，恐怖指數不相上下。近日巨型娃娃還被網友發現被設置在忠清北道鎮川的馬車博物館內，作為裝置藝術擺放，讓網友們看了都感到毛骨悚然。

另外，不少香港粉絲看完該劇後，也意外發現劇中的巨型娃娃與近日推出單曲的實力派女星炎明熹撞臉。炎明熹雖擁有白皙皮膚與甜美臉蛋，但在本月20日所推出的單曲《真話的清高》造型，剛好剪了一頭齊瀏海，整體造型都與巨型娃娃十分相似，使她因此再度爆紅。

炎明熹近日接受香港媒體《01眾樂迷》專訪時，也談起了與巨型娃娃撞臉的話題，但她卻大方表示「大家開心就好」，並笑著說道「若有機會找我演出真人版，我會想要嘗試，若是要演出這個角色，我得先學會頭轉360度」，讓不少網友直呼「她太可愛了」。