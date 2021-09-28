振興五倍券預約截至今(28日)上午9點止，預訂紙本五倍券人數已達764萬1315人，數位綁定也緩步增加至376萬2339人，合計已有1140萬人預約，另外，換算免抽籤的500元好食券名額僅剩不到25萬，而國人搶登記的國旅券登記人數再衝高至984萬9705人，逼近千萬大關，中籤率僅約12%。

經濟部最新統計，截至今日上午9點，有764萬1315人完成紙本五倍券預訂，其中以使用超商事務機預訂的人數有609萬5018人，上官網預訂的人數為154萬6297人，選擇紙本五倍券的人數已是數位券的2倍。

數位綁定部分，有376萬2339人完成綁定，其中，個人綁定有273萬4403人，共同綁定有102萬7936人，均可獲得500元好食券。

在各部會加碼券部分，最搶手的交通部國旅券有984萬9705人登記，農委會農遊券有973萬2495人登記，文化部藝Fun券有948萬5923人登記，教育部動滋券有917萬4957人登記，客委會客庄券有842萬6467人登記，國發會地方創生券有570萬9708人登記，原民會i原券有124萬4237人登記。