知名作家吳淡如近年淡出電視圈，忙經營Podcast，7月份還收到世界前3名的中歐國際工商學院（瑞士分校）商學博士錄取通知，目前也是中國湖南大學岳麓學院博士班的學生，被網友封為學霸。今(28日)凌晨，她分享朋友因遇到壞人難過找她抱怨，令她無奈回應：「其實在這個圈子這麼久，沒安好心沒禮貌沒家教⋯血口噴人，像瘋狗一樣聚集在一起亂咬的⋯我會少遇到嗎？」。

吳淡如行走江湖多年，稍早回憶自己過去也遇過不少惡人，有人白天還有高尚的工作，一變臉就四處亂咬，但她相信吸引力法則，「這麼多年來，我就是沒有看到內心惡毒的人長期過得幸福過。」最近有位女生朋友感動謝謝她過去幫忙，吳淡如說：「我的確喜歡對朋友好。只要這人人格光明值得喜歡。」

話鋒一轉，吳淡如強調自己並非老好人，偶而也會選擇性的對付壞人，她從14歲起來台北生活和求學，靠得不是家人，而是許多陌生人的仁慈，自己年紀大了之後也想給別人陽光，並引用語錄激勵大家：「即使你是友善的，人們可能還是會說你自私和動機不良，不管怎樣，你要原諒他們！當你功成名就，你會有一些虛假的朋友和一些真實的敵人不管怎樣，你還是要取得成功！」

吳淡如最後說，臉書上假帳號的網友很多，有人還會用這些帳號亂留言想控制別人，「我只做我想做的事，我不能夠因為你不高興我就說謊。我也不會因為怕你就說你對！」最後反問網友猜猜她是什麼星座？網友回應：「優秀的天蠍座」、「標準天蠍座～用腦袋和嘴巴擊退敵人⋯⋯」、「仙女下凡來，還是有火氣的，小人請退散」、「您是充滿正能量的才女，上帝給您超人的智慧和經驗，您的每一本書都是讀者的心靈雞湯，您的名言『遇到惡意的詛咒時，能充耳不聞，或化詛咒為力量，甚至祝福，這一轉念，才是修養』」。