「金門女戰神」陳玉珍上前迎戰綠委陳亭妃、賴品妤、邱議瑩等人。（圖／中時新聞網直播畫面）

杯葛蘇貞昌報告 藍營「戰」議場

立法院今（28）日再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早藍綠雙方搶佔議場，爆發衝突。

藍委陳玉珍、綠委邱議瑩在場邊一度「近距離攻防」，火藥味相當濃厚，最後雙方各被拉開。約9點半，蘇貞昌在人群中再次上台發言；而對比蘇貞昌面前男立委們的推擠，在他後方的女立委已爆發激烈衝突，藍委陳玉珍甚至被推倒在地，隨即起身「回擊」，衝向綠委陳亭妃、邱議瑩。

隨後，陳亭妃上前抱住陳玉珍，另可見邱議瑩及綠委賴品妤，再伸手將陳玉珍往後推，陳玉珍也不甘示弱，再度上前迎戰。

此外，去年國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提名陳菊出任監察院長，佔領立院議場，藍綠雙方爆發肢體衝突，場面大亂。正當藍綠立委扭打成一團時，民進黨立委高嘉瑜被卻拍到在主席台一旁托腮看戲，形成強烈對比，照片曝光後網友狂酸：「網美都這樣嗎？」這回她也是站在一旁，表情露出滿滿無奈。

綠委高嘉瑜在一旁觀戰，眼神無奈。（圖／中時新聞網直播畫面）

而賴品瑜也在臉書表示，國民黨不給所有人（包含其它政黨）質詢，且一直糾結為何早上民進黨有人從議場後門進來；但事實上是，議場本來就早上七點前後門都會開，「天公伯啊他們還好嗎」？