實況主夜雨外型精緻甜美，加上擁有傲人上圍，吸引不少死忠粉絲，由於體態肉感，她也常在直播時自嘲有小肚子，粉絲更笑虧肚子才是她的本體，但卻沒有人看過她的真實身材，日前夜雨應粉絲要求，穿著比基尼實況，波濤洶湧的身材曝光，讓老司機忍不住暴動。

夜雨在Twitch實況平台中，擁有5.8萬的追蹤人數，她也會不時在IG放送福利照，目前已經累積將近17萬人追蹤，在實況界小有名氣，日前她為滿足粉絲要求，身穿橘色比基尼直播，她也在IG發文寫道：「我答應觀眾的事情都有做到呦，來看我的肚肚」。

夜雨在直播中，穿著比基尼坐在浴缸中和觀眾聊天，還表示只要抖內超過一定金額，就可以在她的手臂、臉上寫字，她也強調自己的傲人上圍是純天然的，她本身就比較有肉，脂肪較多因此雙峰也更加豐滿，過去她還曾因為不小心在實況中露出肚子，被粉絲笑虧肚子才是本體。

直播畫面曝光後，引來大批網友興奮直呼：「讚啦全都看」、「真是太火辣了」、「好猛的泳裝」、「我的天啊，身材還是一樣猛」，夜雨在IG上的比基尼辣照更是有將近2萬人按讚，然而也有網友提醒她，如果直播內容尺度太大，有可能會被Twitch官方停權。