彰化大埔所員警共查扣吳男等人4把玩具手槍和瓦斯衝鋒槍。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化大埔所員警共查扣吳男等人4把玩具手槍和瓦斯衝鋒槍。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化大埔所員警漏夜在彰化市崙平南路上找到持槍獵殺野狗的吳嫌車輛。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

溫姓彰化市民向林世賢投訴指有1車4名男子深夜在寶山路上槍殺野狗，中秋節連假就已有流浪狗慘淪槍下亡魂。（林世賢提供／謝瓊雲彰化傳真）

殘忍！帶衝鋒槍上八卦山殺狗竟稱純粹好玩 4男遭警送辦

有夠殘忍！彰化市溫姓市民日前向彰化市長林世賢指，中秋節前夕起見到有一車男子開車上八卦山，在寶山路上持槍獵殺野狗，已死了好幾條狗；彰化警方接獲報案循線找到34歲吳姓主嫌等4名男子，落網後竟稱純粹好玩，警方查扣玩具手槍、瓦斯衝鋒槍共4把，依違反《動物保護法》等將4人函送裁處。

林世賢表示，接獲溫先生來訊告知，有4名男子共乘一輛白色車輛，利用深夜在彰化市寶山路一帶槍殺流浪狗，中秋連假前後已有幾條狗慘淪槍下亡魂，讓溫男氣憤難平，除了通報當地里長、警方，還曾請公所清潔隊來為狗兒收屍。

林世賢回覆溫男，承諾會主動向警方關切要求偵辦，抓出虐狗人士，溫男竟又告知，25日深夜又看到4男下車分持4把槍追殺狗狗，槍聲大作，狗狗們嚇得四處竄逃，還跑到溫男家的停車場躲避。

大埔派出所指出，溫男報案指4男手持疑似衝鋒槍追狗開槍，經他出聲大聲喝止後，4人才開車離去；當晚隨即由副所長彭成一、巡佐陳仕詔、警員許哲昀、張廷緯、陳怡君等人透過路狗監視器、科技偵查，循線鎖定特定車輛，並前往崙平南路找到吳姓車主，陸續通知33歲、30歲的兩名弟弟與25歲余姓男子等人到案說明，訊後依違反動保法、社維法函請偵辦。

動物防疫所所長董孟治表示，依《動物保護法》第25條規定，若民眾涉嫌宰殺犬、貓，涉嫌故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將可依法處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元以上、200萬元以下罰金；全案仍將依實際傷害程度依法裁處。