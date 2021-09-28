有夠殘忍！彰化市溫姓市民日前向彰化市長林世賢指，中秋節前夕起見到有一車男子開車上八卦山，在寶山路上持槍獵殺野狗，已死了好幾條狗；彰化警方接獲報案循線找到34歲吳姓主嫌等4名男子，落網後竟稱純粹好玩，警方查扣玩具手槍、瓦斯衝鋒槍共4把，依違反《動物保護法》等將4人函送裁處。
林世賢表示，接獲溫先生來訊告知，有4名男子共乘一輛白色車輛，利用深夜在彰化市寶山路一帶槍殺流浪狗，中秋連假前後已有幾條狗慘淪槍下亡魂，讓溫男氣憤難平，除了通報當地里長、警方，還曾請公所清潔隊來為狗兒收屍。
林世賢回覆溫男，承諾會主動向警方關切要求偵辦，抓出虐狗人士，溫男竟又告知，25日深夜又看到4男下車分持4把槍追殺狗狗，槍聲大作，狗狗們嚇得四處竄逃，還跑到溫男家的停車場躲避。
大埔派出所指出，溫男報案指4男手持疑似衝鋒槍追狗開槍，經他出聲大聲喝止後，4人才開車離去；當晚隨即由副所長彭成一、巡佐陳仕詔、警員許哲昀、張廷緯、陳怡君等人透過路狗監視器、科技偵查，循線鎖定特定車輛，並前往崙平南路找到吳姓車主，陸續通知33歲、30歲的兩名弟弟與25歲余姓男子等人到案說明，訊後依違反動保法、社維法函請偵辦。
動物防疫所所長董孟治表示，依《動物保護法》第25條規定，若民眾涉嫌宰殺犬、貓，涉嫌故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，將可依法處2年以下有期徒刑或拘役、併科20萬元以上、200萬元以下罰金；全案仍將依實際傷害程度依法裁處。
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