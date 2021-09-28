台灣民意基金會今發布9月最新民調，結果顯示，台灣民眾對衛福部長陳時中帶領整體防疫表現，打了平均67.5分的成績，但針對疫苗施打議題，近5成4表示滿意政府決定的疫苗施打順序，3成6不滿意。台灣民意基金會董事長游盈隆認為，若換算成具體人口數字，約690萬人不滿政府的疫苗政策。

台灣民意基金會28日發布9月「疫情危機、政黨競爭與兩岸關係」最新民調，結果顯示，對於政府疫苗施打順序的民意反應，民調顯示，在20歲以上台灣人中，近5成4表示滿意政府決定的疫苗施打順序，3成6不滿意。游盈隆認為，這項發現透露，台灣社會對蔡政府疫苗施打順序存在可觀的不滿人群，如果換算成具體人口數字，約690萬人。

至於陳時中領導的「中央流行疫情指揮中心」表現評價，在20歲以上台灣人中，5成5民眾打60分以上的成績、1成7剛好給60分、2成5給低於60分不及格分數，整體平均分數67.5分。游盈隆直言，值得注意的是，有4成3給予80分以上的成績，游認為，從長期趨勢圖看，台灣民眾對疫情指揮中心整體表現的評價已明顯上揚，正逐漸走出5月疫情風暴的陰影。

本次調查是於2021年9月22至23日期間執行，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1080人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。