有民眾預約今到三峽恩主公醫院施打疫苗，昨晚卻接到醫院簡訊緊急通知，要民眾今改至三峽清福醫院接種，恩主公醫院僅簡短回應，疫苗施打因有異動，改為清福醫院接種，請民眾依簡訊內容所指定時間地點進行接種。

對此，新北市衛生局表示，位於鶯歌區永福宮接種站27日上午進行BNT疫苗接種作業時，疑似醫療作業疏失，以致有25位民眾遭施打「未經稀釋的疫苗原液」，這25位民眾目前觀察狀況正常，衛生局獲報後非常重視，立即要求負責施打的恩主公醫院啟動醫療關懷及監測，安排25位民眾診療檢查並尊重民眾意願住院觀察，進行為期一週的密切健康觀察，衛生局也著手展開調查，即日起停止恩主公醫院的疫苗施打作業，進行徹底檢討改善。

衛生局表示，這25位民眾均是透過中央疫苗預約平台預約接種BNT疫苗，14名女性、11名男性，年齡分布在18至65歲間，目前25人身體狀況僅有出現注射部位疼痛，並無出現異常或強烈副作用等不適反應，衛生局要求恩主公醫院立即安排他們到醫院接受檢查，提供住院觀察，若無意願住院，會每日密切關懷追蹤，持續觀察健康狀況，後續衛生局也會全力給予相關協助。

衛生局指出，恩主公醫院也因此事暫停疫苗施打服務一周，原本預約9月28日至10月1日四天於院內接種疫苗的800位民眾，移至清福醫院完成接種，另外兩處接種站也安排其他醫療團隊接手，協助原本已經預約疫苗的民眾完成接種，確保權益不會受損。

經衛生局初步調查，現場疑似將未稀釋的原液疫苗誤認為是殘劑疫苗而進行施打，針對這起醫療作業疏失，衛生局長陳潤秋表示，即日起停止恩主公醫院疫苗施打作業一周進行懲處，衛生局也召集醫療專家學者組成專案小組進行調查，要求醫院加強人員訓練及落實所有環節，若無改善，最重可中止疫苗施打合約處分。同時也會通知各醫療院所，強化接種流程的確認機制，徹底防止類似事件再次發生。

針對此事，恩主公醫院預計11時開記者會對外說明。