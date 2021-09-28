英國一名男子日前與友人開船至伊爾弗勒科姆附近釣魚，釣到一條250公斤巨鯊，花了1個多小時才將牠拖上船，釣客表示，激戰過程中他的腿與手臂不斷顫抖，而這一條鯊魚也打破英國水域捕獲紀錄。

根據《每日郵報》報導，39歲的戴維森（Simon Davidson）近日與友人開船出海，至伊爾弗勒科姆（Ilfracombe）附近的德文郡海岸釣魚，在距離海岸7英里（約11公里）處釣到一條鼠鯊，戴維森起初還不清楚自己釣到什麼，直到被拖到船的另一側後，他才發覺自己釣到大魚，而且是一條鼠鯊。

戴維森最終花了1個小時，才將鼠鯊拖上船，同行的6名友人見狀，趕緊上前將鼠鯊壓住，並為牠測量體重，發現牠長近7英尺（約2.1公尺）、重達550磅（約250公斤），戴維森表示，他原本都在淡水河域垂釣，由於想嘗試出海釣魚，因此與朋友租船至外海，就是希望可以釣到大型魚類。

戴維森回憶說，當他釣到鼠鯊時，他並未發現是大魚，「直到我被牠拖到船的另一側，我才知道釣到怪物了，牠突然跳出水面，將我的釣線拉了約600公尺，展開一場殘酷的戰鬥，這1小時非常痛苦，你想像有500磅的力量狂拉扯，使你的腿和手臂不斷顫抖，當時只覺得我快支撐不住了」。

眾人測完鼠鯊的體重後，就解開釣鉤讓牠回到大海，而英國捕獲最大鼠鯊的官方記錄為507磅，戴維森此次釣到的鼠鯊也刷新紀錄，不過戴維森也驚訝的表示，「當我在水中看到牠時，還以為是大白鯊，畢竟牠們是親戚關係，因此外觀看起來很相似，只是沒想到鯊魚竟在距離海岸僅7英里的水域中徘徊，真是太可怕了」。