總統蔡英文。（總統府資料照片）

總統聲望微提升 與鳳梨、釋迦、蓮霧有關。摘自游盈隆臉書

台灣民意基金會今公布最新民調顯示，蔡英文總統聲望與上月相比，微提升2.3％，基金會董事長游盈隆分析，中共再次祭出水果禁令，禁止台灣釋迦與蓮霧進口，最新民調顯示三分之二台灣人認為中此舉並不恰當，兩岸關係緊張間接有助於拉抬總統聲望，這已經是不變的政治方程式。「三月吃鳳梨」，「九月吃釋迦和蓮霧」，對蔡總統聲望都有意外的助益。

不過民調對蔡政府處理兩岸危機能力的信心，最新民意顯示，4成5有信心，4成5沒信心。顯示看法分歧。

蔡總統聲望最新民意顯示，1.9％非常贊同，36.7％還算贊同，23.5％不太贊同，19％ 一點也不贊同，8.9％沒意見、不知道或拒答，4成9贊同蔡總統處理國家大事的方式，4成3不贊同，贊同者比不贊同者多 6.1 個百分點。

游盈隆認為，9月蔡總統聲望還停留在 4 字頭，執政表現並未獲得全國過半數公民的認可，對其國家領導方式，包括重要政策與人事安排，不以為然的公民大有人在。 她的強烈支持者有1成2，強烈反對者有1成9。

和上個月相比，蔡英文「總統職務表現贊同率」48.6％，比上個月 4上升 3.3 個百分點，「總統職務表現不贊同率」42.5％，略上升 1 個百分點；這一來一往，兩者相差 6.1個百分點，整體民意支持度略增 2.3 個百分點。

游盈隆分析，疫情趨緩、疫苗到貨及覆蓋率換得的政治效益，還有中共水國禁令；蘇內閣本民意支持度向上提升，「振興五倍券」預期到手的社會心理也發揮一定的效果，轉而有利於整體總統聲望的提昇。

至於對總統兩岸危機處理，17％非常有信心， 28.4％還算有信心，22.4％不太有信心，22.6％一點也沒信心，9.6％沒意見、不知道。 顯示對蔡英文政府處理兩岸危機的能力信心薄弱，兩岸關係持續緊張且充滿不確定性的時刻，不能不說是一個壞消息。

此外，中間選民、25到64歲及專科及大學以上教育程度者，多數缺乏信心多數對蔡政府處理兩岸危機的能力信心不足或完全缺乏信心，這是一個嚴重的警訊。

至於中共祭出釋迦與蓮霧台灣水果禁令，6成6認為中共片面禁止台灣不適當，顯示繼鳳梨之後，再繼釋迦與蓮霧，激起島內三分之二民眾的反感和不滿，已成為台灣人的制式反應。

行政院長蘇貞昌施政表現民調顯示，0.6％非常滿意，37.7％還算滿意，19.7％不太滿意，25.3％一點也不滿意，6.8％沒意見、不知道、拒答。滿意比不滿意的人多3.3個百分點，但不滿意的人也相當可觀。