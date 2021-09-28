設備廠京鼎(3413)公布，大陸子公司富曜半導體(昆山)有限公司，目前配合限電調休停工四日，對公司營運尚未造成重大影響。

京鼎表示，大陸子公司富曜半導體(昆山)有限公司，9月27日至9月30日配合當地政府限電政策，產線調休停工。將以庫存維持營運，另調休後預計假日或連假安排生產，以滿足客戶出貨需求。且將密切觀察後續發展情形；該廠配合限電調休停工四日，對公司營運尚未造成重大影響。

京鼎受惠半導體大廠擴產，下半年營運持續看增，可望逐季向上。

隨著半導體大廠持續擴產，法人看好公司下半年業績有望逐季向上，全年營收創高可期。展望2022年，受惠於客戶需求續強，加上竹南新廠產能逐步開出，有利明年業績維持雙位數成長。

京鼎2021年8月營收10.8億元，年增28.27%，創歷年次高，前8月營收77.88億元，年增18.76%，創新高。京鼎上半年獲利亦創新高，基本每股盈餘8.03元。

看好大客戶對備品需求，京鼎近年啟動新建竹南二廠，目前進度符合預期，預計在2022年第一季試產，明年第三季量產，根據公司規劃，完工後3年內備品產能較目前產能倍增。此外，該廠區也規劃一部份的組裝產能，以因應美中貿易戰下的供應鏈移轉需求。