大陸限電政策攪亂全球，美股四大指數昨夜僅道指收高，日韓股市今晨跟著臉色發綠。台股今日開低26.88點，為17286.89點，受限電政策衝擊，晶圓雙雄、貨櫃三雄及面板族群領跌，台股終止連紅拉回修正，一度曾大跌200點，造紙股一枝獨秀，華紙(1905)漲幅逾4%，指數逆勢揚升1%以上。

分析師指出，今日個股族群輪動十分快速，造紙類股衝高壓低帶大量，需要小心當沖賣壓，觀察期貨賣壓較大，台指期一度跌逾200點，比現貨表現疲弱，一部分有可能是多單停損，一部分有可能是加空避險，加上現貨的大型電子股表現較疲軟如台積電、聯發科等，短線上台股需留意是否會回測半年線關卡，留意外資對台股態度是否有變為偏空的跡象。

盤面上，台積電(2330)今日開低走低，失守600元大關，跌幅在1%左右；聯電(2303)壓低跌幅約0.75%；聯發科(2454)低接買盤踴躍，股價守在平盤上方，多頭持穩支撐；智原(3035)受買單支撐，股價漲幅3%；造紙族群傲視群雄，華紙(1905)漲幅逾4%、正隆(1904)及永豐餘(1907)紛紛跟漲。

中信投信國內投資科主管李俊毅表示，近期大陸執行「能耗雙控」政策，限電範圍主要以高耗能產業優先。若以限電到月底推測，對於大型企業影響相對有限，因為過去本就會因應十一長假，先行備料因應。在產業部分，半導體上游屬於國家重點扶植產業，產能又相對短缺，預估受限電的影響有限。此次影響層面較大的應屬PCB業者，但PCB產品歸屬產業範圍大，不排除影響層面更大。此外，若中國大陸持續採取分區限電，則其他工業重鎮，也可能陸續會遭受影響，須審慎觀察。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，台股經過近期回檔，目前加權指數本益比約為13.7倍，低於過去十年平均，長期來說仍具表現空間，且預估今年台股殖利率仍達3.7%，優於鄰近亞股，抗跌能力強。

就產業方面，張士琳表示，長期而言，碳中和相關的議題將持續為市場提供話題。儘管受供應鏈干擾，影響全球車廠出貨量，但缺料情況可望逐漸紓緩，新能源車的轉型趨勢持續增強，加上第四季為傳統汽車產業旺季，建議可逢低布局電動車供應鏈。此外，隨碳中和成為全球顯學，太陽能、風力發電成本大幅下降，再生能源未來「風光」可期。