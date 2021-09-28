指揮中心規劃10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，包含KTV、MTV、電子遊戲場等。對此醫師沈政男認為，因為到這些休閒娛樂場所脫下口罩的時間更短，所以其實比餐廳內用還安全，不過在隱密空間大家是否會乖乖防疫卻是一大考驗。

沈政男在臉書PO文，指揮中心宣布了KTV與遊樂場的解封條件，簡單講就是戴口罩、保持距離或使用隔板，而這樣的規範若能夠落實，其實比餐廳內用還安全，因為脫下口罩的時間更短，不過問題出在這些場所的消費空間比較隱密，包廂門一關就很難知道裡面在做什麼，因此如何確保消費者不會違規將是一大考驗。

沈政男點出紐西蘭目前和台灣一樣陷入了防疫瓶頸，一直有零星案例出現壓不下來，即使有施行廣篩、掃QR code、施打疫苗等，但仍無法清零，因此沈政男呼籲，應該要抓出隱形傳播鏈。

至於台灣疫情警戒能否降到一級？陳時中昨（27）日表示目前沒有規劃。沈政男認為這樣的降級速度算是穩健。並舉出挪威的例子，這兩天挪威完全解封，結果馬上發生了好多起街頭鬥毆，因為大家搶著要到酒吧、俱樂部狂歡。