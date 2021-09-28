1名青少年日前騎機車載著友人，在等紅燈準備起步時，疑似耍帥猛催油門，導致加速過快，機車當場「翹孤輪」，機車之後暴衝一段距離後，整輛車再掉落一旁的大水溝中，所幸車上2人即時摔下車無傷亡；影片曝光後網友笑說，「這是一台野生R15喝水的珍貴畫面」、「年輕人終究是年輕人，是太急了點」。

1名網友在臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」發表2則影片，影片中1名青少年騎機車載著友人，在路口準備起步時，疑似因催油門過猛，導致整輛機車先是「翹孤輪」前輪往上翹，接著機車再爆衝一段距離後，竟整輛掉進一旁的大水溝裡，所幸當下2名少年都摔出車外，沒有跟著一同掉進水溝裡。

機車翹孤輪下秒調頭「跳入水溝」 2少年仔摔車外臉超冏

1名青少年日前騎機車載著友人，疑似耍帥猛催油門，導致加速過快、機車當場「翹孤輪」，機車之後暴衝一段距離後，整輛車再掉落一旁的大水溝中。（番社自臉書社團「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

影片中騎車的青少年發現車頭翹起又爆衝後，先是緊握龍頭跟著往前衝了幾步，接著發現機車往一旁的水溝摔落，才趕緊鬆手，眼睜睜看著愛車掉入水中；臉書「台灣新聞記者聯盟資訊平台」也有人轉發此影片，笑說「年輕人終究是年輕人，是太急了點」。

其他網友則留言笑說，「這是一台野生R15喝水的珍貴畫面」、「一整天忙碌的心情，突然整個好了起來」、「懂得放手，不錯」、「原來是想洗車啊」、「這是舞龍舞獅要拜天公嗎」、「不喜歡可以跟我說啊，為什麼要丟到水溝呢」、「身手矯健，倆人都沒受傷」、「當你在路上想丟掉摩托車的時候」、「後面同行的後座那位笑的超開心」。