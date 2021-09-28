臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

朝野開戰！蘇貞昌突圍人牆 狂吼完成54字施政報告

藍委不滿3＋11報告未道歉向蘇貞昌潑水 蘇動怒：暴力政黨

立法院今日（28）再邀行政院長蘇貞昌進行施政報告並備質詢，但國民黨團不滿「3+11」專案報告及補充報告內容，一早搶佔議場，隨後與民進黨爆發口角與推擠衝突，而蘇也罕見提早1小時抵達立法院。多位民進黨立委在臉書抱怨，國民黨杯葛議事讓他們無法質詢，網友則諷刺道：「學你們民進黨的啊！」

針對「3+11破口，蘇貞昌原訂9月17日赴立院進行專案報告，但因報告內容自稱政府的防疫政策讓台灣一再化險為夷，「守住疫情讓世界讚嘆」，引發國民黨強烈不滿，動員杯葛。蘇隨後提出的補充報告，直接將3+11與疫情做切割，再次引爆國民黨的不滿，第二度進行杯葛。

立法院今日上午排定蘇貞昌完成法定的施政報告並備詢，為反制國民黨再度杯葛，民進黨動員黨團成員從前、後門衝入議場，直接佔領主席台、備詢台及官員席，替蘇及行政官員殺出發言空間，並與國民黨團爆發多次言語、肢體衝突。包括賴品妤、林楚茵等民進黨立委，都在臉書發文痛批，國民黨杯葛議事導致質詢無法進行。

國民黨搶佔議場與民進黨爆發衝突的消息一出，迅速引發網友熱議，紛紛湧入臉書相關新聞連結下留言：「民進黨也別怨，這都是向你們民進黨學的」、「學你們民進黨的啊！」「這都是以前民進黨有的行為」、「國民黨現在做以前民進黨做的事罷了」、「國民黨要是有10個女戰神，那就有救了」、「國民黨就是要有這種戰力」、「以彼之道還施彼身」、「不錯！開始像反對黨了喔」。