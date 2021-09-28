戰遊網（Wargaming.net）旗下《戰車世界》今天宣布廣受玩家喜愛的Waffenträger模式將於即日起至10月11日期間限時重返遊戲。延續去年活動進度，哈里爾小隊將再次對上 Max von Krieger 的工程傑作，只不過今年大魔王Waffenträger的威力將比去年更強大、更難摧毀，但戰勝大魔王的獎勵也將比去年更豐富。

此次戰鬥採用 7 對 1 編制，哈里爾小隊與 Blitzträger auf E 110 將在三張稍微重新設計的Murovanka、Siegfried Line和 Steppes 地圖上進行對決。Blitzträger auf E 110 將由單一玩家駕駛，並擁有AI 操控的哨兵支援。哈里爾小隊則可以選擇駕駛Object 140、Bat.-Châtillon 25 t 或M48A5 Patton。 兩隊都有各自的目標，為了拿下勝利，哈里爾小隊必須於限定時間內完全摧毀Blitzträger auf E 110，而Blitzträger auf E 110則必須擊敗整個哈里爾小隊或在時限結束前仍然存活。

戰鬥開始時，會有堅不可摧的保護罩保護著Blitzträger auf E 110。哈里爾小隊可藉由摧毀哨兵收集等離子體，並使用等離子體來超載發電機，藉此在一段時間內關閉Blitzträger的保護罩。一旦Blitzträger暫時失去保護罩，哈里爾小隊即可抓緊機會對其造成完整傷害。若要永久關閉Blitzträger的保護罩，四個發電機皆須被摧毀。不過，不僅是只有哈里爾小隊擁有優勢，Blitzträger也有一張王牌：傳送。此新能力能讓魔王傳送至地圖上任何選定的地點。

《戰車世界》全球發行總監Max Chuvalov表示：「 去年推出Waffenträger模式時玩家給予積極熱烈的回應，並盼望能再度看到此模式返回遊戲。今年，我們專注營造更好的遊戲氛圍，讓一切在視覺上看起來更好，以讓玩家更全神貫注。我們也確保今年的獎品比以往都還要來的更好！」

另外，玩家還可藉由收集哈里爾小隊收藏和工程師收藏並完成四個階段。在主要進度條達到特定階段後，玩家將獲得獎勵。當兩個收藏皆完成，玩家將獲得所有活動獎勵。最後，玩家也有機會在活動期間獲得全新美國 VIII 階加值中型戰車ASTRON Rex 105 mm。