千呼萬喚，金管會和投信投顧公會重新修正的基金分級新制終於出爐，但結果卻是重要的風險評級大分類順序完全沒有更動，僅只是小部份的修正而已，這樣的結果，連「雷聲大、雨點小」都稱不上，實際上形同「虛幌一招」，歷時超過半年，結果等來的結果是一切走到原點，尤其是這種只看短短幾年淨值波動，卻不看國家風險及流動風險的結果，金管會和公會提出這種新的基金分級新制，還由金管會出面背書，反而使投資人陷入更大的風險，同時這種對公會版本幾乎「照單全收」的作法，也令外界質疑。

業界人士指出，此次金管會和公會所修正出來的評級，根本上就有「方法論」的問題：「怎麼能只看歷史的淨值波動比率，卻不看『信用風險』和『流動度風險』？」業者人士也憂心，金管會只看歷史上的淨值波動比率，將完全無法因應接下來，一直到明年都將持續的因為升息、通膨等所導致的全球總體經濟環境劇變。

因為過去10年來，自從雷曼風暴、歐債危機之後，全球各國央行在「休養生息」之下，一直處於貨幣寬鬆的狀態，也這是因為這種環境，能給予以拉美、南非、東南亞等新興市場為主的高收債非常好的生存環境，業界人士對此直言，在這種情況之下，依照金管會的說法，此次是以計算基金「過去5年」淨值波動的標準差：「根本不準！」在方法上就有問題，更無法涵蓋明年全球金融、經濟市場不可知的風險及劇變。

尤其是近來就已經可以看出這些端倪了，外資不時因為美國聯準會的動作而在新興市場進出之外，近來中國的恒大風暴、突如其來的共同富裕和限電政策，更使整個大陸處於席捲金融業、經濟產業的高度系統性風險，但在金管會和公會所提出的基金分類標準之下，這些基金的風險評級竟然仍能維持原有的RR3評級，實在令人不可思議。

金融圈人士認為，之所以出現這種結果，也是由於在此次修正基金風險分類評級時，沒有計入國家風險和流動風險，否則的話，恒大一年前就傳出財務危機，現在更是中共官方直接證實了恒大會破產，再加上阿根廷、南非幣匯率一落千丈，在進行基金風險評級時早就被減了不知多少分，又如何會出現這種結果？說得更極端一些，這種結果形同：「台積電比不上拉美債、南非債，也比不上恒大！」尤其是大陸不少地產公司由於早被官方管制，不准向銀行界借錢，因此轉而舉債，成為垃圾債的發行大戶，而台灣投資人正好來接手，在台灣基金圈比比皆是，金管會重新檢視了一遍基金分級制，竟還原封不動的維持原風險評級，這也代表金管會對這種結果「可以接受」，尤其是在昨日財委會上，立委要求列出大陸基金「黑名單」的同時，這種新出爐的風險評級，看來更為諷刺。

基金分級新制不只關乎投信業者的商品銷售，對於銀行財富管理通路在銷售風險上的管理也非常重要。國銀財富管理部門人員私下指出，原先由於風險評級正在修正，因此銀行業者在銷售時還會觀望，有些風險高的高收債基金在方向不明之下，很多原本熱銷的銀行會暫時縮手，但現在金管會檢視完之後的新制出來，還是「原封不動」的維持原有評級，接下來先前賣高收債基金的銀行恐怕賣得更兇，但投資人可能處於更大的風險之中。