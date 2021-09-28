蔡英文總統（右）28日出席世界台商會年會暨理監事聯席會議開幕典禮，受到會員代表熱烈歡迎。（范揚光攝）

蔡英文總統上午以錄影方式為「2021數位應用週」開幕典禮致詞，她強調在這個全球供應鏈重組的時刻，要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並發揮在資安和智慧財產權保護方面的強項，成為國際可信賴的合作夥伴。

她表示，未來也要繼續把資通訊服務，導入各個領域當中；強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家。

總統致詞指出，今年疫情衝擊各行各業，不過軟體廠商都很努力，在疫情中找到新的機會。因此，今天「數位應用週」開幕，即使改成線上展示，還是非常的精采。

她說，疫情中，透過科技防疫的方式，提升了各項防疫工作的效率，也強化了整體防疫的量能。大家熟悉的類細胞簡訊、之前的口罩實名制販售系統和口罩地圖，或是現在每天都在使用的簡訊實聯制，都是科技防疫的重要成果。

她指出，接下來，疫後振興的階段，數位應用一樣扮演重要的角色。今年，特別提供加碼優惠，鼓勵民眾綁定數位五倍券，希望能夠帶動消費。這些成果，凸顯了台灣資通訊產業，不但具有解決問題的創意，更有展開各種創新服務的產業實力。在全球供應鏈重組的時刻，台灣更要努力，在變局中取得先機。

她說，首先，要持續把握台灣在高階硬體製造的長期優勢，並且發揮在資安和智慧財產權保護方面的強項，讓台灣在全球供應鏈，成為國際可信賴的合作夥伴。

她說，也要繼續把資通訊服務，導入各個領域當中，持續結合AIoT、人工智慧、物聯網和5G技術，開發出富有創意的應用模式，提高產業創新和應變的能力，也透過數位治理，強化政府的效能。

她表示，強化台灣整體數位國力，加速邁向智慧國家，這是政府不變的目標，大家一起努力。數位應用週，See you online！