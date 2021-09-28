桃園市長鄭文燦27日與澳洲辦事處代表露珍怡會談，趁機喊話盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。(祕書處提供／蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦27日與澳洲辦事處代表露珍怡會談，趁機喊話盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。(祕書處提供／蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦27日與澳洲辦事處代表露珍怡會談，趁機喊話盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。(祕書處提供／蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦27日與澳洲辦事處代表露珍怡會談，趁機喊話盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。(祕書處提供／蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦27日與澳洲辦事處代表露珍怡會談，雙方就疫後經貿、產業、智慧城市、能源發展、醫藥生技、雙語教育、航空產業等議題廣泛交流意見，暢談未來合作可能，鄭文燦也趁機喊話，盼澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTTP）。

鄭文燦表示，桃園是國門之都，是台灣連結世界的樞紐，擁有完整產業聚落，物流業發展相當蓬勃，桃園有許多企業都和澳洲有合作，澳洲進口的水果和貨品等，也多是以桃園為物流首站停泊點。

鄭文燦說，澳洲為我國第11大貿易夥伴，經貿上彼此互補互惠。雖受疫情衝擊，但台灣與澳洲，均憑藉政府與人民的合作展現韌性，在兼顧防疫下持續推動經濟發展。此外，澳洲近年致力發展綠電，為台灣最大能源供應國，是重要的戰略夥伴，相信將來在各產業、綠色能源及城市永續上都能持續合作。

鄭文燦也提到9月才參加由澳洲布里斯本市主辦的2021APCS亞太城市峰會，與30多位亞太城市首長，分享桃園永續城市、綠色交通及智慧治理經驗，同時針對後疫情時代城市治理的機會與挑戰發表看法。

鄭文燦也說，澳洲的國際角色一直都舉足輕重，尤其在農產、礦產及能源等方面都無疑是全球領頭羊，也包括澳、英、美三國新安全協議(AUKUS)以澳洲作為開頭，在在都可看出澳洲之於亞太地區及全世界的重要性，不僅融入印太地區，更是全球重要的民主安全夥伴，期盼澳洲能夠支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTTP)，相信對於區域經濟合作會有很大幫助，對台澳之間貿易也將更加分。

鄭文燦也提到，台灣人對澳洲既熟悉也喜愛，澳洲是台灣學子在美國以外遊學第二大目的國，且近年本就有許多年輕人都有到澳洲留學或打工度假，希望將來台澳之間在教育方面能夠研擬大學、高中雙聯學制或英語教學培訓等適當合作方案。

鄭文燦也表示，桃園產業完整、建設發達，並具深厚人文底蘊，歡迎露代表日後再訪桃園。事實上，桃園與澳洲一直保持交流，除了與姊妹市洛根市(Logan City)密切互動之外，去年底也剛與黃金海岸市(Gold Coast)進行線上會談，針對城市防疫措施、疫情紓困及疫後觀光等議題交換意見。

澳洲辦事處代表露珍怡表示，這是她來到台灣後第一次拜訪桃園，感謝在疫情期間，桃園身處機場和醫療第一線，為在台人士維持了一個安全的環境。很高興桃園跟澳洲在產業、貿易、醫療等各方面都有密切連結，也透過這次會談了解到桃園蓬勃的產業實力以及發展雙語教學、智慧城市、能源轉型的努力。希望全球能夠早日走出疫情，將持續努力與桃園進一步深化交流，發展疫後各項傳統和新興領域的貿投合作。