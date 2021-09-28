小優急跳泳池「忘綁泳裝帶子」深V又鏤空火辣身材全都露

女星小優（游振宜）由綜藝節目《大學生了沒》出道後，便憑著幽默又風趣的主持風格與隨和的個性，受到大批網友的喜愛，加上她經常在個人IG上分享生活與粉絲們互動，使她IG吸引超過10萬人追蹤。近日她再度更新近況，曬出一系列泳裝照，沒想到卻因為忘記綁泳裝綁帶而引起網友注意。

隨著天氣漸漸轉涼，不少女星都趁著好天氣抓住「夏天的尾巴」，不是前往海邊就是在泳池內好好享受陽光，而小優也不例外。她在昨（27）日貼文表示「趁著連假抓住夏天的尾巴，因為太興奮就跳進泳池，看照片才發現忘記綁好帶子了」，敘述自己顧著玩卻忘記注意服裝的過程。

仔細看小優曬出的一系列泳裝照才發現，她所穿的土耳其藍高衩泳裝，胸口深V的性感設計，與腰間鏤空的剪裁，使她深藏不露的傲人曲線與凹凸有致的身材一覽無遺，即使沒將綁帶繫好依然看起來性感火辣，吸引網友紛紛留言「小優真棒，身材也很優」、「帶子下次我幫你綁，哈哈」、「戀愛了」、「身材真好，有夠辣」，另外還有網友調皮詢問「要變寫真女星了嗎」，沒想到小優也親自回復「籌備中」，讓粉絲們相當期待，也成功引發話題。

事實上，小優不久前登上綜藝節目《同學來了》時，曾在節目中換上另一名女星薔蔷的低胸馬甲洋裝，大秀飽滿雙峰與前凸後翹的S曲線，讓現場來賓都相當驚艷，就連主持人納豆、阿KEN也都忍不住稱讚她的好身材。