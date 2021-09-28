振興五倍券25日才開放預定，王姓女子卻發現自己已遭數位綁定，懷疑是被冒名綁定，成為國內首宗五倍券遭冒名綁定案，今嘉義市警方宣布破案，指是王女前男友因與被害人發生糾紛，因此故意找王女麻煩，才持被害人身分證號綁定數位五倍券。

王女在「爆料公社」表示，她到超商想預訂自己的紙本五倍券時，機台卻顯示「已數位綁定」，進一步查詢後又跳出「數位主綁人不得更換紙本」，因事後跟家人確認，發現不是家人綁定，懷疑身分被冒用，趕緊前往派出所報案，當時警方跟她說這是國內第一起遭冒用案。

嘉義市第二分局獲報後展開調查，24小時偵破，並循線找出張姓嫌犯到案說明，張嫌表示，因日前與前女友發生糾紛，想造成被害人領用五倍券麻煩，於是在網路官網以被害人身分證號綁定數位五倍券，不過因沒有被害人健保卡卡號，及無權限申請被害人網路支付帳號，以致無法完成後續五倍券提領程序。

警方表示，全案為個別犯罪，與詐騙集團無關。嘉義市第二分局分局長程純濱表示，目前五倍券尚未正式開始發送，相關領取管道與使用措施，務必以國家官方公告為主，呼籲民眾切勿聽從陌生訊息的指示操作任何匯款、轉帳、填輸個人資料的行為。