市場傳出，IC設計業將持續啟動漲價，將晶圓成長轉嫁予客戶，時間點會從第四季一路延伸到明年，遭到點名有意啟動漲價的IC設計廠商包括有瑞昱(2379)、聯發科(2454)、聯詠(3034)、祥碩(5269)、信驊(5274)等。

半導體供需持續吃緊，且業界多預估該問題會一路持續到明年難解，須等到出現有效新產能為止，其中又以成熟製程缺最大，法人也預計，台積電宣布漲價後，IC設計族群第四季到明年第一季轉嫁機率高，不過主要還是須視後續大陸十一、歐美節慶與大陸農曆年節銷售狀況而定。隨今年整年漲價幅度已高，明年第二季後續能否再繼續漲價的機率可能相對減低。

台積電(2330)宣布漲價，開始與客戶進入談價階段，預期2022年上路，集中在成熟製程，整體的實際漲價幅度為10~15%，但部分供給仍較緊缺的IC，包括Wi-Fi、DDI(面板驅動IC)、PMIC(電源管理IC)等仍具漲價空間，預期市佔率小、出貨量較小的IC設計公司所受成本上漲的影響較大，故具有市佔率高、技術強、產品線較齊全且持續推出新產品、成本轉嫁能力較強的IC設計公司營運仍有發揮空間。