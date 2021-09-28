「好奇心害死貓」雖是一句諺語，但人類敢挑戰的好奇心有時也讓自己受苦！近有名日本網友將火龍果的皮「改造」，切片川燙後在配上醬油、山葵一起食用，會有鮪魚生魚片的感覺，此法成為日網大熱話題，也傳到台灣來，網紅「孫女」發揮實驗精神，決定親自操作試試看，真實反應讓眾人笑歪。

偶然接受YouTube頻道「哈哈台」拍攝街訪而大開知名度的「孫女」，之後順勢入行開頻道，自然又幽默的風格大受網友歡迎，孫女因此成為高人氣網紅，而她持續挖掘有興趣的新事物，最近發現「火龍果皮變沙西米」這件事，決定做看看，她也把全過程分享在IG限時動態上。

孫女實測最近日網超夯的「火龍果皮變身生魚片」。(取材自孫女IG)

孫女投入這項實測，笑稱要幫大家省錢，她準備好了材料，照日網瘋傳的方法一步步來，將火龍果皮去除粗糙的那一面，在準備下水川燙前，還拍照給大家投票「火龍果皮水煮沾醬油會變鮪魚沙西米？」提供兩選項「吃吃看阿」、「都4幻覺」，結果前者得票為46%，後者為54%。

孫女認為擺盤左右食慾，而實際口感讓她吃不到5秒就吐光光。(取材自孫女IG)

火龍果皮燙好後，孫女將之堆疊在盤中，自省終於了解壽司店的用心良苦，她胡亂堆砌造成沙西米毫無該有的高級感，「擺盤真的會增加或降低食慾呢」，接著沾醬油聞了一下皺了眉頭，但仍大口吃下，下場是不到5秒就吐出來，還有點做嘔，一臉無言，並寫下心得「發文的人一定是窮到出現幻覺」，極其真實的反應，真的超好笑。