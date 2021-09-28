睡到一半怎麼冷氣就停了？28日清晨新北市蘆洲一帶發生停電，影響1.9萬戶，經過台電搶修後，停電時間約1小時內。

台電表示，28日早上4時51分，社子二次變電所電纜頭故障，引起蘆洲一次變電所11仟伏系統及自強二次變電所全停電，影響區域包括新北市蘆洲區集賢路 民族路、中興街、重陽街、重陽一街、永安北路二段、仁愛街、仁華街；五股區四維路、中興路一段、疏洪西路；三重區溪尾街、福隆路、自強路、仁美街等， 受影響停電戶數190247戶 ，已於5時35分全數復電。